Maltempo, dalla giunta fondi a Clauzetto e Cassacco

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. 100 mila euro per il ripristino di una riva del Paludete nella zona di Cassacco e 50 mila euro a Clauzetto per il ripristino di due strade. Sono questi i due interventi principali della Giunta regionale che ha approvato le richieste dell’assessore agli enti locali Pierpaolo Roberti. Partendo dai 100 mila europei Cassacco serviranno per il ripristino della riva del Rio Paludete all’imbocco dell’abitato di Cassacco in via Savorgnan a seguito del maltempo del 19 luglio scorso, il comune aveva speso 137 mila euro. I 50 mila euro assegnati a Clauzetto serviranno invece per la messa in sicurezza e il ripristino del sedime delle strade del “Tunulins” e “Grillos”: le due vie erano state fortemente danneggiate a causa dei fenomeni di ruscellamento e di erosione del manto d’asfalto delle carreggiate, a seguito del fenomeno di maltempo che aveva colpito l’area montana nelle giornate del 2 e 3 novembre 2023. Infine, sempre su proposta dell’assessore Roberti e a seguito del decesso del sindaco Claudio Bignolin è stato sciolto il consiglio comunale di San Pier d’Isonzo che resterà comunque un carica fino alle prossime elezioni e il vicesindaco Michele Fappani svolgerà le funzioni del primo cittadino.