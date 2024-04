Maltempo, gli alberi bloccano residenti e mezzi di soccorso

Lavoro per i vigili del fuoco, oggi, a Barcis e Tramonti. I pompieri sono dovuti intervenire questa mattina in località Molassa e Guata per la caduta di diversi alberi causata dal maltempo di ieri. Alcuni si erano appoggiati sui cavi elettrici.

In località Guata, in particolare, alcuni arbusti avevano bloccato l’accesso dei proprietari alla loro abitazione.

Sulla ex sp 57, che collega Tramonti e Pradis, in località Campone i vigili del fuoco sono intervenuti sempre per rimuovere alcuni alberi caduti che stavano impedendo il passaggio di un’ambulanza.