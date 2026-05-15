Maltempo: grandine e temporali, danni nell’Isontino

Una forte grandinata e le relative piogge hanno causato ieri sera e notte ulteriori danni nell’Isontino e in particolare nel goriziano e sul carso triestino. Complessivamente sono oltre 130 le segnalazioni di allagamenti e 7 i crolli denunciati al 112 e avvenuti nella zona orientale del Friuli Venezia Giulia.

Diversi gli interventi di Protezione Civile e Vigili del fuoco. La perturbazione si è spostata da Lignano e Palmanova verso la Slovenia aumentando la forza e l’intensità e trasformandosi in gradine tra Staranzano e Gorizia.

Disagi importanti a Ronchi dei Legionari dove alcuni sottopassi sono stati chiusi e in particolare quello di via Manzoni liberato nella mattinata per accumulo di ghiaccio.

Allagamenti sono stati segnalati a San Giovanni al Natisone, Monfalcone, Gorizia, Savogna d’Isonzo, Cervignano, con un fenomeno di acqua alta a Grado.

Sui monti, come a inizio settimana, si sono registrate nevicate dalla zona del Tarvisiano fino a Sella Nevea.

A voler guardare le leggende oggi si chiudono i santi di ghiaccio che in questo 2026 hanno portato a un effettivo abbassamento delle temperature, secondo la scienza e Osmer, invece, oggi sono previsti ancora rovesci sparsi anche forti verso la costa mentre la quota neve è sui 1200/1400 metri.

Domani mattina piogge deboli e moderate tra costa e isontino, con quota neve stabile, mentre domenica piano piano si tornerà al sole con temperature in linea con il periodo e possibili temporali in montagna.