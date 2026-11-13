Maltempo, il Vipacco esonda poco oltre il confine italo-sloveno

Il Friuli Venezia Giulia ha dovuto fare i conti nelle ultime ore con un’intensa ondata di maltempo. Allagamenti sono stati segnalati in undici Comuni ed alcuni massi sono caduti in più punti nelle Valli del Torre. Questo il bilancio fornito dalla Protezione civile regionale. La pioggia è proseguita per tutta la mattina con intensità contenuta. Alle 12 di oggi l’allerta è terminata.

Nelle ultime 24 ore sono caduti in genere tra 60 e 90 millimetri di pioggia in pianura e sulla costa, oltre 100 sulle Prealpi Giulie. Tra i comuni interessati dagli allagamenti ci sono Udine, Pordenone e Trieste. A Lignano Sabbiadoro l’acqua ha invaso un edificio dopo lo scoperchiamento del tetto. Cadute di massi sono state segnalate sulla provinciale 38 a Taipana, in borgo Ieronizza a Savogna e nel comune di Tarcento.

A Grado la marea ha raggiunto i 139 centimetri alle 23.30 di giovedì. I livelli di attenzione sono stati superati su diversi corsi d’acqua, tra cui il Versa a Mariano del Friuli, il Cornappo a Nimis ed il Vipacco a Savogna d’Isonzo. Proprio il Vipacco ha causato le principali preoccupazioni poco oltreconfine: nella periferia di Nova Gorica infatti è esondato causando ingenti allagamenti in particolare nella zona di Rence-Vogrsko. E’ restato poco sotto il livello di soglia l’Isonzo, nel quale il Vipacco sfocia. “Le sponde più basse sono in zona Madonnina – spiega il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna – ma la situazione è sotto controllo”. Monitoraggio continuo a Gradisca. “Alle 10 il livello del fiume era di 7,67 metri, a fronte di un livello di guardia fissato a 8 metri”, sottolinea in una nota il Comune.

Disagi a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua si sono riscontrati anche lungo i sentieri dell’Isola della Cona, che sono stati temporaneamente chiusi a partire da oggi e fino a nuova comunicazione.