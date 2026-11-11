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Cronaca

Maltempo in arrivo, nuova allerta gialla in Friuli Venezia Giulia

Attese piogge intense, vento forte e mareggiate
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Dalle 12 di giovedì 12 novembre alle 12 di venerdì 13 sarà in vigore una nuova allerta meteo gialla in Friuli Venezia Giulia. Le zone più esposte sono il litorale, la Bassa friulana e la Venezia Giulia, dove sono attesi piogge intense, vento forte, mareggiate e acqua alta. Sono possibili criticità lungo i corsi d’acqua e difficoltà di smaltimento delle acque piovane nei centri abitati. Sulla costa l’acqua alta potrebbe causare disagi in coincidenza con il picco di marea.

Previsioni meteo

Giovedì 12 novembre. Nella notte piogge in genere moderate su pianura e costa. Dalla mattina le precipitazioni si estenderanno al resto della regione e dal pomeriggio si faranno più intense, con punte localmente molto intense sulle Prealpi Giulie e sull’Isontino. Possibili temporali. La quota neve sarà intorno ai 2.500 metri. Dal pomeriggio sulla costa soffierà vento sostenuto da sud. In serata e nella notte successiva saranno possibili acqua alta e mareggiate tra Lignano e Grado.

Venerdì 13 novembre. Nella notte e al mattino piogge diffuse, da abbondanti a intense soprattutto nelle zone orientali. Nel pomeriggio le precipitazioni residue interesseranno il settore sud-orientale. La quota neve, inizialmente intorno ai 2.500 metri, scenderà tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio a 1.000–1.300 metri sul Tarvisiano e a 1.500–1.800 metri altrove. Sulla costa, nella notte, soffierà Libeccio moderato, con possibili mareggiate e acqua alta. Dal pomeriggio soffierà Bora da moderata a sostenuta, forte a Trieste, dove le raffiche potranno raggiungere i 100 km/h.

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