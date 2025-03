Maltempo: in cinque giorni il doppio delle precipitazioni di un mese intero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Piove ancora su tutta la Regione ma il peggio è ormai alle spalle. Il maltempo ha le ore contate: da martedì, infatti, tornerà il sole. Una condizione, questa, che durerà però fino a giovedì perché da venerdì sono attese nuove precipitazioni.

Condizioni – non ne fa un mistero il meteorologo Antonino Renda – essenziali per l’arrivo della primavera. “Quello che non è comune per questo periodo – argomenta l’esperto – sono i fenomeni temporaleschi e le grandinate, come quelli che abbiamo visto giovedì pomeriggio. E che sono tipici del mese di luglio”.

Altro dato significativo sono le quantità di pioggia e neve cadute. Negli ultimi giorni le precipitazioni sono state di gran lunga superiori a quelle mediamente registrate durante l’intero mese di marzo. Inoltre neve fresca in abbondanza sui monti e, in particolare, sul Canin: oltre un metro e mezzo.

C’è poi la questione delle temperature che, sempre a detta di Renda, sono più alte – anche di due gradi – rispetto a quanto mediamente registrato. Tanto che la natura ha sentito troppo presto l’arrivo di una primavera che, almeno in parte, ha anticipato i tempi.