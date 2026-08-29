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Maltempo, in Fvg alberi sradicati e tetti scoperchiati

Colpite, ieri sera, le province di Udine e Pordenone.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Un’ondata di intenso maltempo si è abbattuta ieri sera sul Friuli Venezia Giulia, provocando ingenti danni e disagi in diversi comuni tra l’Udinese e il Pordenonese. Forti raffiche di vento e piogge battenti hanno causato l’allagamento di cantine e strade, lo sradicamento di piante e l’abbattimento di cartelli stradali.

I Vigili del Fuoco e la Protezione Civile sono stati impegnati in decine di interventi per liberare le carreggiate da alberi e rami caduti. Paura a Lignano Sabbiadoro, dove una pianta si è schiantata sulla strada all’interno di un campeggio, fortunatamente senza causare feriti. Viabilità in tilt e collegamenti bloccati in varie località: le criticità maggiori si sono registrate a San Pietro al Natisone (bloccata la strada in località Cedron), tra Savogna e Ieronizza, oltre che lungo le provinciali 48, 68 e 89. Segnalati disagi e allagamenti anche a Udine città, in particolare nelle vie Lumignacco e Savona.

Nella Destra Tagliamento la Sala Operativa di Pordenone ha gestito trenta chiamate d’emergenza. I comuni più colpiti dal fortunale sono stati Brugnera, Pasiano, Sacile e Prata di Pordenone; in questi ultimi due centri le raffiche di vento hanno persino scoperchiato due tetti, messi poi in sicurezza dai pompieri nella notte. Flagellata, invece, la vicina provincia di Treviso.

L’allerta meteo gialla si è conclusa nella notte. Per la giornata di oggi è previsto un netto miglioramento.

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