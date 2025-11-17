Maltempo in Fvg, allagato anche ristorante stellato di Klugmann

L’ondata di maltempo della notte scorsa, che ha avuto come epicentro Brazzano di Cormons (Gorizia), dove un’abitazione è stata travolta da una colata di fango e si cercano due dispersi, ha provocato gravi danni in tutta la zona e ha allagato anche il ristorante stellato “L’Argine a Vencò”, di Antonia Klugmann, già giudice di Masterchef.

Il locale si trova a Dolegna del Collio. “Siamo sott’acqua da stanotte – ha scritto la chef sui social -. Ancora non è arrivato nessuno. Tutto sott’acqua. La campagna è un lago, frighi e celle spente. Le stanze, appena sistemate, sono di nuovo completamente rovinate”.