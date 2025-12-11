Maltempo, la conta dei danni è di 80 milioni di euro a Versa e Brazzano, a breve i primi ristori



Un conto provvisorio da 80 milioni di euro di cui 30 per privati e aziende e 50 ai beni pubblici, e un totale di 1.442 giornate di lavoro dei volontari della Protezione civile. Sono solamente alcuni dei numeri relativi ai danni dell'alluvione del 17 novembre che ha colpito in particolare Versa e Brazzano. Il quadro è stato fatto dall'assessore con delega alla protezione civile, Riccardo Riccardi, durante i lavori di approvazione del bilancio nel quale sono previsti 30 milioni di euro di aiuti.

Nel dettaglio sono già state presentate 54 domande per autonome sistemazioni, 28 per il ripristino degli immobili e 39 per le autovetture che non saranno coperte dal sostegno nazionale che è in fase di definizione.