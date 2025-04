Maltempo, le mareggiate erodono la spiaggia: via gli ombrelloni già posizionati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Piove a dirotto su tutta la Regione. Il maltempo, che probabilmente ci terrà compagnia per tutta la settimana, al momento non ha tuttavia provocato danni significativi sul territorio. Le precipitazioni, da abbondanti ad intense, sono costantemente monitorate dal servizio di Protezione civile. I cumulati più elevati nelle ultime 12 ore sono stati registrati a Piancavallo con 74 millimetri, mentre in pianura sono caduti da 20 a 45 millimetri. Sulla costa soffia vento di Scirocco moderato con raffiche fino 50 chilometri orari.

A Lignano le mareggiate hanno già eroso parte della spiaggia, portando via la sabbia da ripascimento. Ed è così che i gestori si sono visti costretti, in mattinata, a togliere i paletti per gli ombrelloni da poco posizionati. Stessa situazione a Grado dove si teme il fenomeno dell’acqua alta.

Come detto, il monitoraggio della Protezione civile è costante. “Per adesso – sottolinea il direttore Amedeo Aristei – non abbiamo registrato quantità eccessive di pioggia. Tuttavia i conti dovranno essere fatti nell’arco delle ventiquattro ore, dal momento che sono previsti anche fenomeni temporaleschi e precipitazioni intense. I terreni sono già saturi e, in presenza di scrosci, la rete idrografica minore potrebbe andare in affanno”.

Resta, almeno per tutta la giornata odierna, l’allerta gialla su tutta la Regione.