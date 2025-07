Maltempo: notte di lavoro per i Vigili del fuoco, ieri oltre 140 interventi

GUARDA IL VIDEO Sono proseguite per tutta la notte le operazioni dei Vigili del fuoco di Gorizia per i danni causati dal maltempo che ieri ha colpito il Friuli Venezia Giulia: 20 gli interventi, quasi tutti per rami e alberi caduti o pericolanti che gli uomini del comando isontino, supportati dall’autoscala dei Vigili del fuoco di Nuova Gorizia hanno eseguito tra le 20 di ieri e le 8 di questa mattina quando rimanevano da eseguire ancora una decina di interventi. Migliore la situazione nel resto della regione che nella notte ha visto svolgersi 10 operazioni a Udine, 4 a Pordenone e 2 a Trieste.

In totale i Vigili del fuoco ieri hanno effettuato oltre 140 interventi. Il comando che ha ricevuto più richieste è stato quello di Gorizia, che ha effettuato oltre settanta missioni di soccorso tecnico urgente per alberi pericolanti o caduti, per tetti scoperchiati e allagamenti. A Udine le operazioni sono state una cinquantina, mentre a Pordenone 37 – in particolare a San Vito al Tagliamento e Caneva – 6 a Trieste. Ma sono state tante anche le squadre di Protezione civile comunali impegnate – con oltre 60 volontari – soprattutto per la rimozione di alberi abbattuti dal forte vento. Le raffiche hanno raggiunto i 136 chilometri all’ora sul Monte Rest, ma hanno toccato anche i 108 a Gradisca d’Isonzo e i 93 nella zona del Trieste Airport. Quanto alla sala operativa della Protezione civile Fvg, dal tardo pomeriggio di ieri sono pervenute segnalazioni di caduta alberi in una decina di comuni della zona friulana e del goriziano, allagamenti alle porte di Udine, a Pasian di Prato e a Sagrado. Oltre 10.000 sono stati i fulmini che si sono abbattuti al suolo. Colpita anche la zona delle Grotte di Pradis nel Comune di Clauzetto, con alberi caduti e danni all’area pic-nic ma nessuna conseguenza per i turisti che si trovavano in zona.

Da questa mattina la situazione meteorologica è in miglioramento in tutta la regione e proseguono gli ultimi lavori per sistemare le aree verdi colpite dal fortunale.