Maltempo di novembre, ripascimenti conclusi secondo i tempi a Grado

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nessun ritardo se non in caso di piogge e lavori chiusi tra cinque giorni. L’assessore regionale all’ambiente Fabio Scoccimarro ha effettuato un sopralluogo a Grado, domani ne è previsto uno a Lignano, per valutare come stanno procedendo i lavori di ripascimento della spiaggia colpita dal maltempo in autunno. Completato l’intervento sulla diga e sulla costa azzurra si sta chiudendo quello nell’area del Bora Bora e a pineta.

Ad accompagnare Scoccimarro nell’incontro iniziato in comune i tecnici e il commissario della città Augusto Viola oltre ai responsabili dell’azienda che sta eseguendo i lavori. L’intervento dal valore di 700 mila euro e 38 mila metri cubi di sabbia movimentati ha visto per la prima volta una sorta di solidarietà interna con il ripascimento usando la sabbia della costa azzurra dove c’è stato un modellamento della parte non in concessione. Scoccimarro ha parlato di un lavoro eseguito in tempi record dopo il disastro delle mareggiate «ci sono state delle problematiche legate al meteo che non sempre è stato clemente ma devo fare i complimenti alle aziende che hanno concluso i lavori per avere una Grado più bella che mai». Questo primo intervento rientra in un pacchetto da 4 milioni di euro, risorse quasi tutte stanziate dalla Regione, che prevede un intervento più importante che verrà avviato a conclusione della stagione estiva e che prevede il dragaggio della Fosa.