Maltempo di novembre: oltre 44 milioni per le imprese danneggiate

“Oggi abbiamo approvato le modalità per la concessione e per l’erogazione dei contributi alle attività produttive compromesse dagli eventi calamitosi che si sono abbattuti sul Friuli Venezia Giulia dal 13 luglio al 6 agosto dello scorso anno. Il provvedimento punta a sostenere anche la ripresa delle aziende del settore agricolo, forestale e della pesca pesantemente danneggiate dalle forti ondate di maltempo. La dotazione complessiva, posta a carico del Fondo regionale per la Protezione civile, supera i 44 milioni di euro”. Lo annuncia l’assessore alla Salute con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi dopo l’approvazione oggi di una apposita delibera da parte della Giunta regionale, presentata di concerto con gli assessori alle Attività produttive Sergio Emidio Bini e alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier. “Questa Amministrazione – sottolinea Riccardi – prosegue nella sua azione per ristorare nel più breve tempo possibile le imprese del Friuli Venezia Giulia che hanno dovuto fare i conti con queste gravi calamità”.

“Le risposte importanti che stiamo garantendo – afferma l’assessore – sono frutto della capacità di una struttura organizzativa altamente efficiente e della fattiva collaborazione che da sempre possiamo vantare con tutte le Direzioni della Regione e con gli enti locali”. Secondo la delibera le Direzioni centrali Attività produttive e turismo e Risorse agroalimentari, forestali ed ittiche, in qualità di enti attuatori, dovranno nominare il responsabile del procedimento e adottare i decreti di concessione a favore dei beneficiari e gli eventuali schemi o modelli fac-simile necessari alle fasi di erogazione e rendicontazione. La Protezione civile darà seguito invece all’adozione dei provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento agli aventi diritto, anche attraverso soggetti terzi, utilizzando il già citato Fondo regionale.

“Con questa delibera – aggiunge Riccardi – abbiamo anche aggiornato la ripartizione delle risorse per il ristoro dei danni subiti dalle diverse attività produttive”. Adesso la dotazione finanziaria necessaria è pari a 5.250.000 euro per i veicoli di proprietà privata; 96.500.000 euro per il patrimonio edilizio abitativo; 26.887.500 euro per le attività economiche e produttive non agricole; 17.192.000 euro per le imprese del settore agricolo, forestale e della pesca.