Maltempo novembre, via ai ristori per aziende

Contributi al 50% della spesa ammissibile entro il milione di euro per il beneficiario. La giunta regionale guidata da Massimiliano Fedriga e su proposta dell’assessore alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi, ha avvito l’iter per i ristori economici delle imprese agricole e delle attività economico produttive colpite dal maltempo del 16 e 17 novembre scorsi.

Le domande dovranno essere presentate in via telematica, è in arrivo il decreto che fisserà i termini, e per i danni superiori ai 40 mila euro è richiesta una perizia asseverata. Riccardi sottolinea che «Completiamo così il quadro degli aiuti eccezionali messi in campo con risorse della Regione, dopo i primi interventi già attivati immediatamente nei mesi scorsi a favore delle famiglie per i danni a edifici e veicoli e per la messa in sicurezza delle aree interessate».

Un’altra novità importante riguarda le terme di Arta che passeranno sotto la gestione di PromoTurismo Fvg.