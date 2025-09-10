Maltempo, pioggia battente. Allagamenti a Latisana e Lignano

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Scantinati e garage allagati, strade invase dall’acqua. Sono le immagini che ci arrivano da Latisana e Lignano dove il maltempo – con tanto di allerta gialla e arancione diramata dalla Protezione civile regionale – si è abbattuto durante la notte e all’alba di oggi.

In effetti nelle ultime 12 ore le precipitazioni più significative si sono verificate sulla costa, in particolare nei dintorni della foce del Tagliamento fra Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove sono stati registrati fino a 70 millimetri di pioggia, fra 30 e 50 i cumulati sulla Bassa pianura udinese e nell’Isontino. Pioggia abbondante anche su Gemona.

Ed è così che, inevitabilmente, si sono verificati allagamenti diffusi. Attivati i volontari della Protezione civile che, con le autopompe, hanno lavorato per liberare dall’acqua garage e scantinati. Dopo le 6 di questa mattina al Nue 112 erano arrivate otto chiamate d’emergenza da Latisana, Lignano e Bibione.

Nelle prossime saranno possibili temporali anche forti e piogge molto intense, più probabili sulla costa e sulla bassa pianura. Sulla costa inizialmente soffierà vento, con possibili mareggiate specie fra Lignano e Grado. Le precipitazioni dovrebbero cessare in serata.