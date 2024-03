Maltempo: pioggia battente e vento forte in Fvg

Pioggia battente e vento forte ma l’allerta gialla diramata dalla Protezione civile, che terminerà alle 6 di domani mattina, non ha lasciato, almeno fino a questo momento, particolari straschici in Friuli Venezia Giulia.

Pioggia battente e vento forte hanno provocatola caduta di un albero a Flambro di Mortegliano, sulla Napoleonica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a rimuovere la pianta. Sopralluogo anche da parte dei volontari della protezione civile.

Sulla costa, com’era prevedibile, si è alzato leggermente il livello della marea, senza però causare allagamenti. Restano chiusi tutti i guadi.

SITUAZIONE: Un fronte atlantico ha cominciato stamattina ad interessare la regione. Il fronte è accompagnato da correnti meridionali progressivamente più intense. Nel corso della mattinata si sono avute precipitazioni moderate o abbondanti (10 -20 mm) con quota neve attorno ai 1300 metri sulle Alpi, 1500 metri sulle Prealpi. Con il passare delle ore si è intensificato il flusso da sud in quota con raffiche che nel pomeriggio hanno superato i 25 m/s sulle Prealpi toccando i 32 m/s sul Matajur (116 km/h) e la quota neve si è alzata fino a 1800 metri determinando accumuli consistenti solo oltre i 2000 metri anche per effetto di accumulo dovuto al vento. Sulla costa il vento di Scirocco ha iniziato ad entrare solo dopo le ore 16 con raffiche fino a 70 km/h a Lignano. Fino alle ore 18 le precipitazioni sono state deboli sulla costa, abbondanti in pianura e sulle Alpi (10-40 mm), intense o molto intense sulle Prealpi Carniche con un massimo di quasi 100 mm a Piancavallo e di oltre 120 mm nelle ultime 24 ore a Malga Valine.

ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE: Dall’inizio dell’allerta sono stati impegnati 20 volontari per attività di monitoraggio e intervento a supporto della popolazione.

EVOLUZIONE: Dalle ore 18 nel pordenonese ci sono state le prime schiarite. Nelle prossime ore il fronte si sposterà verso est uscendo dalla regione. Per 2-3 ore sono attese ancora precipitazioni da abbondanti ad intense sulle Prealpi (30-50 mm), specialmente sulle Prealpi Giulie, anche temporalesche. Il vento sulla costa girerà a Libeccio diminuendo la sua intensità. In serata potrebbe verificarsi il fenomeno di acqua alta in qualche località costiera. Dopo la mezzanotte tutti i fenomeni cesseranno.

EFFETTI AL SUOLO: Nel corso dell’evento sono stati segnalati allagamenti in comune di Ragogna e caduta alberi a Codroipo lungo la SS 13 Pontebbana. Nel pomeriggio sono stati chiusi i guadi di Rauscedo-Vivaro e Murlis sul F.Meduna.

SITUAZIONE FIUMI: Lungo l’asta del fiume Livenza è stata superato il livello di guardia a San Cassiano, pertanto è stato attivato il Servizio di Piena per la competente tratta statale, i livelli cresceranno ancora per alcune ore. Le portate complessivamente scaricate da Ravedis (T.Cellina) e Ponte Racli (F.Meduna) sono di 95 mc/s in lieve aumento nelle prossime ore. Nel bacino montano del Tagliamento è stato superato il livello di attenzione a Ponte Armistizio e Invillino e i livelli cresceranno ancora per alcune ore. Nel bacino del fiume Torre-Isonzo non sono stati registrati superamenti del livello di attenzione o di guardia e non si attendono significativi innalzamenti nelle prossime ore.