Maltempo, pioggia e vento forte nella notte su fascia orientale regione

Il maltempo sulla nostra regione con l’allerta gialla in corso. Secondo l’ultimo bollettino della protezione civile regionale, la depressione presente sul Mediterraneo continua a favorire l’afflusso di correnti meridionali in quota, che a tratti sono più umide ed instabili. Nel corso della notte e in mattinata si sono susseguiti rovesci temporaleschi che hanno interessato gran parte della regione, con piogge più abbondanti sulla fascia orientale, particolarmente su Alpi e Prealpi Giulie e nelle Valli del Natisone (fino a 50 mm) e nell’Isontino (25 mm) e delle celle temporalesche hanno provocato raffiche di vento da nord-ovest fino a 72 km orari sulla costa e nel Golfo di Trieste. Al momento tempo migliore su pianura e costa e sono ancora in atto dei rovesci temporaleschi sulle Alpi Giulie. Nelle prossime ore ci sarà una fase più stabile su bassa pianura e costa, mentre sono attesi ancora rovesci e temporali sparsi e intermittenti sulle zone più interne della pianura e sulla zona montana, alternati comunque a fasi più stabili. Dalla sera e poi soprattutto nella notte e fino alle prime ore di domenica mattina probabilmente l’instabilità tornerà ad essere nuovamente più marcata, specie su bassa pianura e costa, con possibili temporali localmente anche forti. Domani nelle ore centrali temporaneo miglioramento, poi dal pomeriggio saranno probabili nuovamente rovesci e temporali che dalla zona montana si estenderanno al resto della regione, con piogge anche abbondanti in serata. Nella giornata odierna è pervenuta alla Sala Operativa Regionale un’unica segnalazioni di allagamento relativa al sottopasso stradale tra Fiumicello e Villa Vicentina. I Volontari di PC dei Comuni potenzialmente interessati dai fenomeni attesi permangono in prontezza operativa, qualora si manifestassero criticità sul territorio di competenza.