Maltempo, Regione al lavoro per interventi di ripristino necessari

“Il Goriziano sta attraversando una prova molto dura ma la Regione, gli enti locali e i volontari stanno reagendo con grande professionalità. Siamo già al lavoro per valutare gli interventi di ripristino necessari: la sicurezza delle persone viene prima di tutto quindi sono stati introdotti alcuni provvedimenti legati alla viabilità”. Lo ha annunciato l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante tracciando il quadro delle chiusure e delle limitazioni rese necessarie in seguito al maltempo, a partire dalla Sr 56 (tratto Villa Nova dello Judrio-Cormons), lungo la quale permangono allagamenti e accumuli di ghiaia e detriti. L’arteria resta chiusa in entrambe le direzioni dal chilometro 19+600 a Villa Nova dello Judrio al chilometro 23+100 (via Cellini-Cormons). I tecnici stimano la riapertura in tarda serata, compatibilmente con l’evoluzione delle condizioni meteo.

La Sr 305 – Variante di Mariano del Friuli è chiusa in entrambe le direzioni dal chilometro 0+000 al chilometro 2+300 e i primi rilievi evidenziano danni molto gravi al terrapieno su cui si sviluppa la strada nel tratto iniziale (circa 400 metri): barriere di sicurezza divelte, impianto di illuminazione danneggiato e compromissione dei sottoservizi (fibra ottica e linee tecniche). La riapertura non potrà avvenire prima di domani, ma non è escluso che i tempi si allunghino in base agli sviluppi della situazione. Lungo la Sr 409 nella zona di Cormons è stato registrato uno smottamento al chilometro 1+900, ma la strada è aperta a senso unico alternato regolato da semaforo. La SR 252 in prossimità dell’abitato di Versa (Romans d’Isonzo) è interamente allagata; quindi, la strada è chiusa dal chilometro 35+800 (svincoli di Topogliano) al chilometro 39+000 (innesto via Forans). Sempre sulla stessa strada, ma all’uscita da Palmanova verso Visco, le curve lungo le punte della stella risultano allagate, con conseguente chiusura dal chilometro 29+000 al chilometro 31+600. La Ss 14 con ingresso a Cervignano del Friuli è invece percorribile. Per quanto concerne le ordinanze di chiusura e le limitazioni emanate dall’Edr di Gorizia a tutela della pubblica incolumità è stato istituito il divieto di transito sulla Sr GO 14 Brazzano-Dolegna nei tratti tra i chilometri 0+700 e 2+220 (incrocio SR GO 27/a) e tra i chilometri 4+940 e 6+715 (località Lonzano).

Il divieto di transito sulla Sr GO 06 Bivio Angoris-Versa dal chilometro 4+060 al chilometro 6+640, compresa la diramazione per Chiopris (fino al confine con l’ex provincia di Udine). Lungo la Sr GO 27/a Cormòns-San Floriano è stato istituito il senso unico alternato regolato da movieri o semaforo mobile. I provvedimenti resteranno in vigore fino alla fine dell’emergenza, con monitoraggio costante delle condizioni dei versanti e del manto stradale. Amirante ha rimarcato che “da goriziana, vedere i fiumi uscire dagli argini e le nostre strade travolte dal fango è un colpo al cuore. A tutti i cittadini colpiti da questa giornata durissima va la mia vicinanza più sincera e profonda. La nostra terra ha sempre dimostrato forza e capacità di rialzarsi e noi saremo al fianco delle comunità fino al completo ritorno alla normalità”. L’assessore ha quindi ringraziato gli operatori di Fvg Strade, i sindaci, i tecnici comunali, i Vigili del fuoco, le Forze dell’ordine e la Protezione civile. “Stanno lavorando senza sosta, in condizioni difficilissime, per garantire sicurezza e ripristinare la circolazione appena possibile”, ha detto.