Maltempo: dalla Regione contributi per i danni di fine luglio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un totale di oltre 29 mila e 300 istanze per 665 milioni di euro. A tanto ammontano i danni del maltempo di fine luglio con la grandine che ha devastato in particolare la zona di Mortegliano. La Regione con il presidente Massimiliano Fedriga e gli assessori Riccardo Riccardi, Cristina Amirante e Stefano Zannier ha presentato a stampa e sindaci, in video collegamento, gli interventi che al momento prevedono 150 milioni di euro di risorse previsti per i ristori che anticipano quelli che dovrebbero arrivare da Roma. Saranno ristorati al 50% i danni che impediscono ai mezzi di circolare, in questo caso non è previsto un intervento nazionale. È previsto poi il contributo del 45% per gli edifici e a ristoro del danno per gli elementi strutturali, coperture, manto di copertura e serramenti della abitazioni. Il 20% e fino a un massimo di 100 mila euro per le imprese per tutti i danni comprese le scorte. Per quanto riguarda il comparto agricolo i ristori sono anche al 20% e riguardano strutture, impianti e magazzino, esiste poi un provvedimento già attivo che prevede la moratoria sui mutui fino a una annualità.

Per quanto riguarda i ristori obiettivo è partire a febbraio con l’anticipo, di circa il 50% e poi entro 90 giorni la liquidazione. Fedriga inoltre chiede al governo di accelerare le procedure a livello nazionale.