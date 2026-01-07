Maltempo: sul web l’ironia con la seggiovia in piazza Unità

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dalla seggiovia, da non confondere con la cabinovia, a un sindaco in versione befana. Il “morbin” triestino non si è risparmiamo in occasione del maltempo che ha colpito la città e grande protagonista è stata la pagina della consigliera comunale Monica Canciani dove spicca il video di una seggiovia in piazza unità con tanto di sciatori che si divertono. Drammatici i commenti di qualcuno: ma è di oggi questa foto. Il video ha ripreso in realtà qualcosa che è avvenuto a inizio anni 2000 quando in effetti un fondista ha approfittato della copiosa nevicata per farsi un giro sci ai piedi in città mentre un impianto di risalita, seppur al centro di mille polemiche, potrebbe effettivamente sorgere a Trieste anche se non passerebbe per piazza Unità e soprattutto sarebbe una cabinovia chiusa, ma questa è una storia che nulla ha a che fare con il “morbin” se non per una vignetta che ritrae il sindaco, Roberto Dipiazza, in una veste da giovane sciatore. Proprio il sindaco è finito al centro delle polemiche per un post infelice su Elly Schlein ed ecco la pronta risposta.