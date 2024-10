Maltempo si abbatte su Udine: strade allagate, due auto bloccate nei sottopassi

Le piogge intense cadute questo pomeriggio su Udine hanno messo in seria difficoltà la viabilità cittadina, creando allagamenti diffusi dal centro città ad alcuni quartieri di periferia.

L’acquazzone è iniziato poco dopo le 16.30, ma l’emergenza è durata poco più di un’ora. In pochi minuti diverse strade si sono trasformate in fiumi, con i tombini che non riuscivano a far defluire l’acqua piovana nel sistema fognario. Una ventina gli interventi attivati, anche per la caduta di qualche albero.

Cussignacco forse è stata la zona più colpita del capoluogo friulano. Qui, tra l’altro, un’auto è rimasta intrappolata nel sottopasso di via Gonars. Ma non si tratta dell’unico mezzo rimasto bloccato. Un automobilista, infatti, è stato raggiunto ed estratto anche dal sottopasso di Pasian di Prato, in via Passon.

Numerosi ritardi sono stati segnalati al trasporto pubblico locale, con autobus che hanno accumulato anche 30 minuti di ritardo.

In alcuni punti, come in piazzale Polonia o in via vittorio Veneto, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile, sia disostruire i chiusini intasati, che per liberare alcune cantine. Come quella di un udinese residente in via Bologna, che si è ritrovato 1 metro e mezzo d’acqua in taverna.

Ma nuovi, ennesimi allagamenti si sono verificati anche in Baldasseria Media, vicino via Risano, nella stessa zona dove, proprio per evitare queste situazioni, 2 anni fa era stato inaugurato un nuovo sistema fognario costato un milione di euro.

Una 40ina complessivamente le emergenze segnalate nel pomeriggio ai vigili del fuoco di Udine, molte di queste arrivate anche dal Gemonese e dal Cividalese.