Maltempo, una novantina gli interventi dei Vigili del Fuoco in regione

GUARDA IL VIDEO Sono una novantina gli interventi dei Vigili del Fuoco riconducibili al maltempo svolti oggi nel corso della giornata sul territorio regionale. L’area di Trieste, dove questa mattina le raffiche di Bora hanno raggiunto i 100 chilometri orari, è stata quella da cui sono provenute la maggior parte delle richieste. Oltre 50 infatti gli interventi di soccorso in particolare per alberi caduti o pericolanti. Una ventina le situazioni di criticità invece nel territorio del comando di Udine, mentre non superano la decina quelle che hanno riguardato sia il Pordenonese che il Goriziano.