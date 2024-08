Maltempo: va a fuoco una casa centrata da un fumine

L’ondata di maltempo, che si è abbattuta ieri in Friuli Venezia Giulia, ha provocato la caduta di numerosi alberi e segnali stradali. Allagamenti nella Bassa friulana, a Bicinicco un fulmine ha centrato una casa che è poi andata a fuoco. A Trieste apprensione per un peschereggio che era stato dato per disperso in mare.

Pioggia battente e vento forte, con raffiche anche oltre i 100 chilometri orari. Ieri, dalle 17, il maltempo si è abbattuto violentemente su tutto il Friuli Venezia Giulia. La parte più colpita è quella della Bassa Friulana, con decine di richieste di intervento per alberi e segnali stradali abbattuti ed allagamenti di case e scantinati.

A Bicinicco, ieri sera, un fulmine ha centrato un’abitazione, dove in quel momento, fortunatamente, non c’era nessuno. La scarica elettrica ha centrato l’antenna sul tetto, per poi entrare in casa, bruciare una stanza al primo piano e mandare in blackout l’impianto elettrico. I danni sono ingenti e l’abitazione è stata dichiara inagibile.

Numerosi, come detto, gli alberi che, a causa delle forti raffiche di vento, si sono schiantati al suolo tra Fiume Veneto, Staranzano, Turriacco, Cormons, Castions di

Strada, Santa Maria la Longa, Bicinicco, Torviscosa, Chions, Sesto al Reghena, Morsano al Tagliamento,

Fiumicello-Villa Vicentina, Pravisdomini.

Allagamenti, invece, sono stati registrati a San Giorgio di Nogaro, Codroipo e Valvasone Arzene.

Una cinquantina di volontari dei gruppi comunali di Protezione civile sono intervenuti nei territorio maggiormente colpiti dal maltempo. Così come i vigili del fuoco che, in particolare nalla Bassa friulana, hanno completato venticinque interventi.

A Trieste sono state ore di intensa attività per la Guardia costiera. Rotti gli ormeggi di tre imbarcazioni, una motovedetta è intervenuta per sgomberare il molo Audace, gremito di gente nonostante le onde alte ed il vento forte.

Momenti di apprensione invece per un peschereggio che si pensava fosse disperso in mare e che invece, scortato da un mezzo navale della guardia costiera, è rientrato in autonomia agli ormeggi. GUARDA IL VIDEO