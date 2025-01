Maltempo: vento forte, fiumi ingrossati e mareggiate. A Tolmezzo case sott’acqua

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Pioggia a catinelle, vento forte e neve sopra i 1300 metri. L’attesa ondata di maltempo, che sta interessando da ieri la nostra Regione, ha colpito in particolare le Prealpi Giulie e la costa. Chiusi i guadi sui fiumi, è proprio sui livelli dei principali corsi d’acqua che si sta focalizzando l’attenzione della sala operativa della Protezione civile. A Travesio il torrente Cosa ha superato il livello di attenzione con valori della portata in aumento, così come i torrenti Torre a Tarcento e il Cornappo nel comune di Nimis.

Fiumi ingrossati, ma livelli sotto controllo, per quanto riguarda il bacino dell’Isonzo, del Cormor e del Livenza. Ma, al momento, non si registrano superamenti del limite di guardia.

Nelle ultime 12 ore si sono registrate piogge intense sulle Prealpi, con i cumulati massimi che hanno raggiunto i 140 mm sulle Prealpi Giulie a Musi di Lusevera, valori compresi fra 30 e 80 mm su gran parte del territorio montano della regione, fra 40 e 70 sulla pianura pordenonese.

Vento forte sul Matajur con raffiche vicine ai 100 chilometri orari, e a Lignano, la neve è caduta sopra i 1300 metri in Carnia e a Sappada.

Le abbondanti precipitazioni piovose hanno mobilitato vigili del fuoco e protezione civile per allagamenti in alcune abitazioni tra Maniago, Spilimbergo e Tolmezzo. Si segnala, qui, anche la caduta di qualche albero.

Il peggio, però, non è passato. Nelle prossime ore sulla costa sono previste piogge intermittenti da moderate ad abbondanti, ancora vento di Scirocco da sostenuto a forte, con mareggiate tra Lignano e Grado e possibile acqua alta. E a questo proposito prima prova con esito positivo, questa mattina, per le paratie, acquistate lo scorso anno dal comune di Muggia, per proteggere il centro storico in caso di acqua alta. Posizionate ieri sera dalla Protezione Civile, con il supporto della Polizia Locale, questa mattina hanno permesso di contenere la marea soprattutto nel punto più basso del Mandracchio dove l’acqua, senza la presenza delle barriere, avrebbe invaso la carreggiata.