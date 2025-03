Maltempo: volontari Protezione Civile FVG da domani in Emilia Romagna

Per far fronte all’emergenza causata dal maltempo in Emilia Romagna, domani mattina squadre della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia partiranno per la zona di Bagnocavallo: 23 volontari e due funzionari si uniranno alla squadra di due funzionari partita nel pomeriggio di oggi. Lo ha reso noto l’assessore regionale, Riccardo Riccardi.

Già nel pomeriggio di oggi, 14 marzo, una squadra di due funzionari è partita per un’operazione di scouting, utile a individuare le necessità più urgenti e pianificare l’intervento sul campo. Domani mattina, 15 marzo, alle 6, seguirà la partenza delle squadre operative (23 volontari e 2 funzionari), equipaggiate con dispositivi di pompaggio e supporto idraulico per il drenaggio delle aree allagate. Il contingente sarà composto da: una squadra di quattro persone con moduli di pompaggio; una squadra di sette persone con due kit per il basso pompaggio; due motopompe con una capacità di 100 litri al secondo; una squadra specializzata con kit di pompaggio da 600 litri/minuto; una squadra di cinque persone dotata di un modulo da 6500 litri con kit idraulico; un’altra squadra di cinque persone con un kit idraulico da 500 litri. Come ha sottolineato l’assessore Riccardi, l’impegno della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia si conferma concreto e tempestivo, con l’obiettivo di portare assistenza alle comunità colpite e di contribuire al ripristino della normalità.