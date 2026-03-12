Maltratta la moglie per vent’anni, condanna a oltre tre anni

Ha maltrattato la moglie per due decenni, con ingiurie, minacce, violenze fisiche e psicologiche anche davanti ai figli minori. Era talmente geloso da impedirle di frequentare persone al di fuori dei familiari, controllandone spostamenti e telefonate. Per questo il Tribunale di Udine ha condannato un uomo di 43 anni, di origine campane e residente in Friuli, a 3 anni e 3 mesi di reclusione, oltra al pagamento di una provvisionale alla vittima di 18mila euro. Il pm Maria Caterina Pace aveva chiesto 4 anni e 6 mesi.

Stando alle accuse, le vessazioni nei confronti della donna, una straniera di 48 anni assistita dall’avvocato Gina Mauro, cominciarono nel 2003. Le violenze psicologiche erano all’ordine del giorno, mentre quelle fisiche avvenivano due o tre volte a settimana. La vittima ha sopportato tale situazione fino al dicembre 2023, quando il marito le ha morso la mano sinistra davanti ai figli. A quel punto si è decisa a denunciare e per il 43enne è stato disposto il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico.

“Questa è una sentenza – ha commentato il difensore dell’uomo, l’avvocato Lorenzo Cudini, che nell’arringa ha sostenuto l’infondatezza di tutte le accuse – che riteniamo profondamente ingiusta e ci riserviamo l’appello”. Nei prossimi giorni i giudici valuteranno la richiesta della difesa di revocare la misura del braccialetto elettronico.