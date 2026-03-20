Maltrattamenti alla moglie, condannato a oltre 2 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Insulti e minacce di morte alla moglie, anche in presenza delle forze dell’ordine chiamate dalla donna. Almeno una volta a settimana, durante i litigi, tirava sul muro ciò che capitava, dalla frutta al telecomando della tv alle bottiglie di plastica ancora piene. E in due occasioni le ha messo le mani addosso. Tutto davanti alle due figlie minori. Per questo un cittadino straniero di 49 anni, residente nel capoluogo friulano, è stato condannato dal gup di Udine a 2 anni e 20 giorni di reclusione. Il pm aveva chiesto 3 anni e 4 mesi.

Stando alle imputazioni, la donna – sua connazionale – ha subito i maltrattamenti, soprattutto denigratori, dal 2016 fino a un anno fa, quando lei, colpita sulle costole, ha chiamato le forze dell’ordine. L’uomo non si è fermato nemmeno in questo frangente, continuando a minacciarla.

Per questi comportamenti, per l’uomo – difeso dall’avvocato Piero Pericolo – era stato disposto il divieto di avvicinamento. Ciò nonostante ha continuato a mandarle messaggi e la misura è stata aggravata dal braccialetto elettronico. Lui, però, all’appuntamento per l’installazione del dispositivo non si è presentato. Infine, l’arresto e la custodia cautelare in carcere.

Il 49enne è stato anche condannato a risarcire con 6mila euro la moglie e con 2mila euro ciascuna le due figlie, rappresentate dall’avvocato Francesco Como. Il gip si è riservato di decidere in merito alla misura cautelare.