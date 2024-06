Maltrattamenti alla Rsa di Aiello, 6 persone prosciolte

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’accusa era gravissima: aver maltrattato per settimane gli anziani ospiti della Rsa Le Meridiane di Aiello con insulti, in alcuni casi accompagnati da minacce, anche di violenza sessuale e di morte, o da percosse. Oggi davanti al gup di Udine Roberta Paviotti si è conclusa la vicenda giudiziaria dei sette tra infermieri e oss della struttura di Sereni orizzonti: 5 assoluzioni con formula piena, un non luogo a procedere per non aver commesso il fatto, e un patteggiamento.

Tutto era partito nel 2021 dalla denuncia presentata dalla direttrice della Rsa da poco arrivata ad Aiello e le condizioni degli anziani era stata documentata da 45 giorni di intercettazioni dei carabinieri dei Nas in tre camere della struttura. Per quella vicenda, tre oss erano stati sospesi e quattro dipendenti erano finiti agli arresti domiciliari. Tutti avevano perso la loro occupazione.

L’unica pena inflitta riguarda la oss Gabriella Pellegrini, di 63 anni residente a Gradisca d’Isonzo, che ha patteggiato davanti al gup un anno e sei mesi di reclusione, pena sospesa.