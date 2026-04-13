Maltrattamenti: il Tar annulla l’ammonimento del Questore

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non è mai stato sentito prima del provvedimento e non ha potuto dare la propria versione dei fatti. Con questa motivazione, il Tar del Friuli-Venezia Giulia ha annullato l’ammonimento con il quale il Questore di Trieste aveva invitato un uomo a non compiere più atti di violenza contro l’ex compagna, pena la segnalazione all’autorità giudiziaria.

La donna l’aveva accusato di averla aspettata sotto casa, di avr fatto telefonate per controllarla, oltre a violenze psicologiche, insulti, minacce, aggressioni verbali e anche fisiche.

L’uomo prima ha proposto ricorso gerarchico al Prefetto, respinto. Poi al giudice amministrativo, che ora gli ha dato ragione, definendo il provvedimento “gravemente lesivo nei suoi confronti”.

Secondo il Tar, la versione della donna non ha trovato conferma nella documentazione prodotta.