Maltrattati in Casa di riposo a Risano, due rinvii a giudizio e un patteggiamento

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un ospite della residenza lasciato seduto su una sedia fuori in giardino per tutta la notte oppure legato sotto la pioggia. A una donna, che non poteva deglutire, fu dato da mangiare pane e un bastoncino di pesce. E quando lei stava soffocando, l’oss impedì ai colleghi di intervenire. A salvarla furono i sanitari del 118. Alcuni ospiti chiusi a chiave nelle stanze. E poi ancora pugni, sberle e spinte, senza contare gli insulti. Sono le condotte, avvenute tra il 2018 e il 2020, contestate a due operatori socio sanitari che lavoravano nella Residenza ‘Giacinto Blasoni’ di Risano, frazione di Pavia di Udine, di proprietà di Sereni Orizzonti. L’allora responsabile della struttura è accusata di essere stata a conoscenza della situazione e di non essere intervenuta.

Oggi il gup di Udine Giulia Pussini ha rinviato a giudizio l’oss Giancarlo Sambo, 60 anni residente a Udine, e la responsabile Orietta Mauro, 65 anni di Moruzzo, con l’accusa di maltrattamenti. I due sono difesi rispettivamente dagli avvocati Virio Nuzzolese e Fausto Discepolo. L’altra oss, Milena Gallo, 46 anni di Mortegliano, difesa dagli avvocati Aldo Scalettaris e Carlo Serbelloni, ha patteggiato un anno di reclusione, pena sospesa, per gli episodi riguardanti l’ospite lasciato in giardino.

Cinque le vittime che avrebbero subito i maltrattamenti, uomini e donne, dai 59 ai 67 anni al momento dei fatti, quattro dei quali sono nel frattempo deceduti. I familiari di due di loro si sono costituiti parti civili attraverso gli avvocati Salvatore Spitaleri e Alessandro Calienno e hanno citato quale responsabile civile la Sereni Orizzonti, difesa dall’avvocato Anna Molinari del Foro di Milano.

“L’azienda chiarisce – scrive Sereni Orizzonti in una nota – che l’infermiere Giancarlo Sambo, l’operatrice sociosanitaria Milena Gallo e la direttrice Orietta Mauro non lavorano più da diversi anni per l’azienda, che sta valutando la possibilità di costituirsi parte civile nei loro confronti. Premesso che la vicenda va puntualmente chiarita, prevale nel frattempo la presunzione di innocenza; l’azienda ha inoltre da tempo introdotto rigorose procedure per una costante verifica del customer care – conclude – per la soddisfazione dei propri ospiti e dei loro parenti”.