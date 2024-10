Malumori in Giunta, Gatta: “Venanzi faccia valere il suo ruolo”

Sulla discussa pedonalizzazione di Piazza Garibaldi, la consigliera del Gruppo Misto, Antonella Eloisa Gatta invita il vicesindaco Venanzi a far valere il suo ruolo e il suo essere espressione del Partito più votato a Palazzo d’Aronco durante le ultime elezioni amministrative. “Venzanzi – dichiara la presidente di Costruire futuro, fuoriuscita dalla maggioranza in totale dissenso con la Giunta De Toni – abbia il coraggio di tornare al programma iniziale e di rimettere ordine in giunta. Chiamarsi fuori da questo percorso – conclude Gatta – non è corretto perchè a pagare sono e saranno sempre tutte le categorie di lavoratori e, dunque, i cittadini udinesi”.