“Maman!” arriva alla Festa della Mela di Tolmezzo

Torna il tradizionale appuntamento con Maman! alla Festa della Mela di Tolmezzo. Anche quest’anno, in occasione della 28^ edizione della manifestazione che animerà la cittadina carnica, è in programma un pomeriggio dedicato ai più piccoli con “1, 2, 3, 4, 5… Numaruts cun Maman!”. Il laboratorio ludico didattico, proposto dall’ARLeF – Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane, si terrà sabato 21 settembre, alle 15.30, sotto la tensostruttura presente in piazza XX Settembre. Insieme alla loro beniamina Daria Miani, conduttrice della trasmissione tv Maman!, i bimbi potranno divertirsi con i simpatici e coloratissimi regoli protagonisti del cartone animato “I Numaruts”. Il cartone è la versione friulana di “Numberblocks”, la nota serie della BBC che facilita i più piccoli nell’apprendimento delle tabelline. Saranno proiettate anche alcune puntate del cartone inserite in Maman!, la trasmissione per i bambini tutta in friulano (su Telefriuli, tutti i venerdì alle 18.30, in replica la domenica alle 7 e alle 13, e sulla Tv on demand) e disponibili anche sul sito arlef.it e sul canale YouTubedell’ARLeF.

“1, 2, 3, 4, 5… Numaruts cun Maman!” sarà un bel modo per divertirsi con la lingua friulana in attesa della nuova stagione della nota trasmissione, che prenderà avvio venerdì 11 ottobre su Telefriuli. Tra le novità, da segnalare la presenza di una simpatica “vicina di casa” della conduttrice Daria, Desiree Chiappo Debegnach. Fra le conferme, invece, non poteva mancare l’amatissima rubrica “Zuìn cu lis lenghis” che invita i bambini a giocare con la lingua friulana e la lingua inglese. Il programma propone esperienze ludiche e educative adatte ai bambini della scuola materna e primaria ed è proprio quello stesso format, fatto di gioco e didattica, che sarà proposto a Tolmezzo. Prima di salutarsi, tutti i partecipanti riceveranno un simpatico dono, un ricordo del pomeriggio trascorso a divertirsi con la lingua friulana.