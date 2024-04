Mamma lince e i suoi cuccioli al confine con Tarvisio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La reintroduzione della lince nelle Alpi orientali sta dando i suoi frutti. A testimoniarlo è un video realizzato martedì da un dipendente del Demanio forestale sloveno (la Slovenski državni gozdovi doo – SiDG) a pochi chilometri dal confine di Tarvisio.

Il tecnico, mentre percorreva una strada forestale, si è imbattuto in una lince femmina adulta. A pochi metri di distanza è poi spuntato un secondo esemplare, seguito a sua volta da un terzo.

Secondo Paolo Molinari, coordinatore del progetto Linci Italia, si tratta di un avvistamento unico, tanto più che le immagini rivelano che il felino immortalato sia una lince in dolce attesa, accompagnata, a breve distanza, dai due cuccioli nati la scorsa primavera, ora alle prese con le prime prove da distacco.

L’esatta posizione del raro avvistamento non è stata data per tutelare gli animali protetti, ma è facile ipotizzare che l’incontro sia avvenuto proprio nelle Alpi Giulie, a due passi dal Friuli, dove il progetto europeo LIFE Lynx sta tentando di reintrodurre il carnivoro, innocuo per l’uomo, scomparso negli ultimi 130 anni dalle Alpi orientali a causa della caccia e dell’agricoltura di montagna.

“Il lavoro svolto per la conservazione della specie sta dando i suoi frutti”, spiega Molinari. “E’ una bella soddisfazione per tutti noi, anche perché le 5 nuove cucciolate attese fra un mese/un mese e mezzo – porteranno gli esemplari ad un numero importante per salvare la specie in Italia.

Al momento sono almeno tre gli esemplari presenti nella Foresta di Tarvisio. Di questi, due sono seguiti regolarmente attraverso i collari GPS. Proprio a seguito delle nuove cucciolate, i ricercatori del progetto europeo si aspettano un’ulteriore immigrazione di linci dalla Slovenia all’Italia nel prossimo futuro. Negli ultimi due anni, infatti, diversi esemplari sono arrivati nel Tarvisiano in esplorazione, alla ricerca di nuovi amori.