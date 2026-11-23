Un primo raggio di luce squarcia il dolore della comunità di Prata di Pordenone dopo il drammatico schianto di ieri mattina. Sono infatti tutti fuori pericolo di vita i tre bambini rimasti feriti nell’incidente stradale in via Vittorio Emanuele, nella frazione di Villanova, costato purtroppo la vita alla 31enne Emanuela Shahini.

A destare maggiore apprensione, subito dopo l’impatto, erano state le condizioni della figlia più piccola della vittima, una bimba di 4 anni per la quale si era reso necessario il trasferimento d’urgenza in elicottero all’ospedale di Udine. Il quadro clinico della piccola è però in netto miglioramento: i medici l’hanno dichiarata fuori pericolo di vita e ne hanno disposto il ricovero nel reparto di Pediatria del nosocomio friulano. Fuori pericolo anche gli altri due minori che viaggiavano con lei – il fratellino di 6 anni e un loro amichetto di 10 – entrambi soccorsi in ambulanza e accompagnati all’ospedale di Pordenone.

Resta invece lo sgomento per la scomparsa di Emanuela Shahini, cittadina di origine albanese residente in paese. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intorno alle 11 di ieri la donna era al volante della sua Ford Fiesta e stava accompagnando i tre bambini verso Villanova, dove erano attesi per una festa di compleanno in oratorio.

Nell’affrontare una curva lungo via Vittorio Emanuele, la 31enne ha perso autonomamente il controllo della vettura, che ha sbandato uscendo di strada e si è schiantata violentemente contro un pilastro di cemento a lato della carreggiata. Rimasta incastrata tra le lamiere della parte anteriore dell’abitacolo, la donna era stata estratta dai vigili del fuoco e trasportata d’urgenza all’ospedale di Pordenone, dov’è deceduta poco dopo a causa delle gravissime lesioni riportate.