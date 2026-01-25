  • Aiello del Friuli
domenica 25 Gennaio 2026
Mamma Paola: Spero che chi ha un biglietto per Egitto lo strappi

Redazione
Autore: Redazione

“Io spero che tutte le persone che hanno in tasca o che hanno già prenotato un viaggio in Egitto prendano il biglietto e lo straccino”. Lo ha detto la mamma di Giulio Regeni, Paola Deffendi, questo pomeriggio a Fiumicello. “Dieci anni è un lungo periodo – ha aggiunto papà Claudio – però per noi significa soltanto una tappa nel nostro lungo percorso, un cammino che speriamo possa riprendere presto con il processo e con una sentenza della Corte costituzionale che ci permetta di andare avanti”.
Alla manifestazione di Fiumicello ha preso parte anche don Luigi Ciotti, presidente di Libera. “Tutto il male del mondo, ha detto la mamma di Giulio per descrivere ciò che ha visto sul corpo martoriato di suo figlio” ha commentato don Ciotti. “Tutto il male del mondo lo vediamo sui volti e sui corpi di tutti e tutte coloro che sono vittime di un potere oppressivo e repressivo”.

