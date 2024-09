MAN Truck & Bus Italia inaugura il nono MAN Center a Udine

MAN Truck & Bus Italia ha inaugurato a Udine il suo nono MAN Center, confermando la strategia di espansione e investimento sul territorio italiano. Il nuovo centro, situato a Tavagnacco, rappresenta un passo significativo per il marchio tedesco, che consolida la propria rete assistenziale e commerciale in una delle aree strategiche per il trasporto verso l’Europa orientale. Il MAN Center di Udine nasce dall’acquisizione della storica concessionaria Nord Diesel, da sempre punto di riferimento per il marchio MAN in Friuli-Venezia Giulia, e si affianca alle altre sedi di Milano, Torino, Venezia, Bologna, Forlì e Roma.

Durante l’inaugurazione, Marc Martinez, Managing Director di MAN Truck & Bus Italia, ha ricordato l’importanza di questa espansione: “Solo un anno fa inauguravamo il MAN Center di Torino, e oggi siamo qui a Udine, nel cuore di un’altra area industriale strategica del nostro Paese. Con questa nuova apertura, MAN continua a rafforzare il proprio impegno per offrire ai clienti soluzioni sempre più vicine alle loro esigenze e una rete assistenziale professionale e capillare”.

Il nuovo MAN Center di Udine non è una struttura completamente nuova, come avvenuto per le altre inaugurazioni, ma è il risultato dell’acquisizione di Nord Diesel, una concessionaria che dal 1977 ha rappresentato MAN con successo in Friuli. La famiglia Pontarini, proprietaria della concessionaria, continuerà a collaborare con MAN per portare avanti la tradizione di eccellenza nel servizio e nell’assistenza. “Mio padre Giancarlo, che ha aperto la prima officina MAN nel 1977, ci ha sempre insegnato a guardare al futuro senza freni. Oggi, con questa acquisizione, facciamo un passo importante entrando a far parte di una grande multinazionale”, ha dichiarato Paolo Pontarini, titolare di Nord Diesel insieme alla sorella Tiziana.

La sede del nuovo MAN Center si trova a poche centinaia di metri dal casello autostradale di Udine Nord sulla A23 Palmanova-Tarvisio, in una posizione strategica per il traffico su gomma verso i paesi dell’Est Europa. La struttura si estende su una superficie di 18.000 metri quadrati, di cui 2.500 occupati dall’officina, 1.500 dall’area commerciale e 1.000 dal magazzino ricambi. A questa sede si aggiunge un secondo punto assistenziale e commerciale nell’interporto di Pordenone, un’altra zona di cruciale importanza per i flussi logistici nazionali e internazionali.

La scelta di Udine per il nuovo MAN Center non è casuale: la regione Friuli-Venezia Giulia è uno snodo fondamentale per i trasporti da e verso l’Europa orientale. Il nuovo centro servirà da supporto a un numero crescente di autotrasportatori che operano lungo queste rotte, offrendo servizi di manutenzione e assistenza tempestivi e altamente qualificati, rafforzando la competitività delle imprese di trasporto italiane e straniere che transitano per il Nord-Est.

L’apertura del MAN Center di Udine arriva in un momento di crescita per MAN Truck & Bus Italia. L’azienda ha recentemente registrato un incremento delle vendite del 20% rispetto all’anno precedente, raggiungendo una quota di mercato vicina al 10% nel settore dei camion. Questa crescita, ha sottolineato Martinez, è un ulteriore stimolo per puntare a nuovi ambiziosi obiettivi, rafforzando al contempo la rete assistenziale su tutto il territorio nazionale.

In quest’ottica, MAN Italia ha anche annunciato l’insediamento di tre nuovi direttori in altrettanti settori strategici: David Siviero per la Direzione Truck, Alessio Sani per la Direzione Bus, e Giulia Marras per la Direzione TopUsed e Sviluppo Rete. Questa riorganizzazione interna riflette l’impegno costante dell’azienda nel migliorare i servizi offerti ai clienti e nel raggiungere nuovi traguardi di crescita.

Con il nuovo MAN Center di Udine, MAN Truck & Bus Italia non solo rafforza la sua presenza sul mercato italiano, ma conferma la propria determinazione a essere un partner affidabile per i propri clienti, offrendo veicoli di qualità, soluzioni innovative e un servizio di assistenza all’altezza delle sfide moderne dell’autotrasporto.