Manca il medico di base, lascia il posto fisso per assistere i “suoi” pazienti

Ha deciso di lasciare il posto fisso, all’ospedale di Oderzo, dov’era assunto come specialista ambulatoriale ortopedico, per andare a coprire una zona carente, dal punto di vista sanitario, del Friuli Occidentale. E non ha avuto alcun ripensamento, Valerio Delle Fratte, 51 anni, di San Vito al Tagliamento, quando gli è stato proposto di prendere servizio, come medico di base, a Villotta di Chions.

Una scelta che gli ha cambiato la vita, così come è cambiata la vita degli oltre mille pazienti da lui assistiti che, prima, erano costretti a rivolgersi a medici di altri comuni.

Ma la carenza dei medici di medicina generale, in Friuli Venezia Giulia, è diventata cronica. Basti pensare che all’appello mancano 150 medici di famiglia e le zone carenti sono diventate 100. Il che vuol dire che nella nostra Regione sono almeno 150mila persone che non hanno un medico di base. Numeri allarmanti e una soluzione, almeno nell’immediato, sembra non esserci. Non convincono, come evidenziato da Guido Lucchini, presidente regionale dell’Ordine dei medici, nè le case di comunità nè gli ambulatori straordinari di assistenza primaria.

I numeri parlano chiaro: si è passati da mille medici nei primi anni 2000 agli attuali 730. “Tutta colpa – attacca Lucchini – di una programmazione che, negli anni scorsi, la politica non ha saputo gestire. E, ora, purtroppo i danni sono sotto gli occhi di tutti”.