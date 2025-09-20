GUARDA IL VIDEO Alla fine sarà sciopero il primo ottobre. Gli agenti di polizia locale di Udine, nonostante lo svolgimento degli incontri previsti per il tavolo tecnico, il 17 e 19 settembre, non sono riusciti ad ottenere le dovute risposte e rassicurazioni. Non è stato raggiunto un accordo, quindi, come si legge in una nota diffusa dal sindacato del Sapol.
Alla base della proclamazione dello sciopero “la mancanza idonee dotazioni di sicurezza e strumenti di autotutela, la grave esposizione al rischio degli operatori, in un contesto operativo urbano sempre più caratterizzato da aggressioni, minacce, risse e interventi ad alto rischio e, infine, la non corretta gestione di forniture e mantenimento del vestiario e particolari della divisa”.
Mancano le dotazioni di sicurezza, sciopera la polizia locale di Udine
GUARDA IL VIDEO Alla fine sarà sciopero il primo ottobre. Gli agenti di polizia locale di Udine, nonostante lo svolgimento degli incontri previsti per il tavolo tecnico, il 17 e 19 settembre, non sono riusciti ad ottenere le dovute risposte e rassicurazioni. Non è stato raggiunto un accordo, quindi, come si legge in una nota diffusa dal sindacato del Sapol.