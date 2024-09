Mancano provenienza e materiali usati: maxi sequestro di piercing

Centinaia di piercing ed accessori per occhiali in vendita senza le indicazioni sulla denominazione merceologica, sulla provenienza e sui materiali impiegati per la produzione. La guardia di finanza ha sequestrato a Pordenone, nel market cinese Gimme Five di viale Aquileia, 6mila e 800 articoli privi dei necessari requisiti di sicurezza e sanzionato amministrativamente l’esercente che li commercializzava. Il titolare è stato sanzionato.

L’operazione delle fiamme gialle s’inserisce nell’attività di controllo negli esercizi commerciali, necessaria a contrastare la commercializzazione di prodotti contraffatti o non sicuri.

La merce rinvenuta e sequestrata avrebbe dovuto riportare tutta una serie di indicazioni, invece mancanti, rese obbligatorie dal Codice del consumo. Così da garantire agli acquirenti finali le informazioni necessarie a valutarne la qualità e la compatibilità con le proprie esigenze.

Piercing ed accessori per occhiali verranno ora sottoposti alle analisi di laboratori, così da scongiurare la presenza di allergeni nocivi alla salute.

Il successivo, più approfondito riscontro, esteso anche al magazzino dell'esercizio commerciale di viale Aquileia ha permesso di individuare – e, di conseguenza, sequestrare – altri prodotti della stessa tipologia.