venerdì 19 Dicembre 2025
Oltre alla società deferiti anche Stefano Campoccia e Franco Collavino

Mandragora, Udinese deferita al Tribunale Federale Nazionale

La reazione della società è stata affidata a una nota ufficiale
Francesca Spangaro
Autore: Francesca Spangaro

Il Procuratore Federale, in relazione all'indagine risalente al 2022 a carico della Juventus e dei suoi tesserati e a seguito della trasmissione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine degli atti relativi all'indagine penale svolta e della riapertura del procedimento avente a oggetto tra gli altri i rapporti di partnership tra la Juventus e altre società per il quale era stato disposto intendimento di archiviazione parziale, ha deferito l'Udinese, oltre a Stefano Campoccia e Franco Collavino (all'epoca dei fatti rispettivamente vice presidente e consigliere del club friulano) innanzi al Tribunale Federale Nazionale.

Campoccia e Collavino, in particolare, sono stati deferiti perché secondo il Procuratore "nel luglio del 2018, contestualmente alla cessione a titolo definitivo di Rolando Mandragora dalla Juventus all'Udinese avevano concordato una pattuizione diversa rispetto a quella risultante dai documenti depositati (da un'opzione al riacquisto fissata a 26 milioni di Euro, all'obbligo di riscatto poi effettivamente avvenuto nell'ottobre del 2020 a 10 milioni e 700 mila Euro) eludendo così la normativa federale. Il tutto al fine di far ottenere all'Udinese benefici contabili e fiscali con riferimento ai bilanci di esercizio chiusi al 30 giugno del 2019, 2020 e 2021". L'Udinese è stata dunque deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai dirigenti tesserati dotati di poteri di rappresentanza.

La reazione della società è stata affidata a una nota ufficiale nella quale si legge: "Udinese Calcio, in merito a quanto comunicato oggi dalla FIGC relativamente al deferimento della Società e di alcuni suoi tesserati nell'ambito della cosiddetta "operazione Mandragora", manifesta stupore per la decisione e valuterà le azioni più opportune da intraprendere nel procedimento sportivo, nel rispetto delle tempistiche previste.

Udinese ribadisce fermamente la correttezza e la trasparenza del proprio operato e di quello dei suoi tesserati".

