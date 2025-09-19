Manifestazione a Udine, questa sera nascerà il gruppo ‘Sicurezza Urbana’

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si terrà stasera alle 21 in Piazza della Libertà la discussa manifestazione sulla sicurezza, l’evento inizialmente previsto come corteo, poi ridimensionato dalla Questura a un sit-in.

L’organizzatore, Eddy Speranza, è pronto ad accogliere tutti i cittadini che chiedono maggiori controlli in città. “La sicurezza – spiega – è di tutti e non ha colori politici”. Nonostante la serata di protesta sia rivolta ai cittadini e non ai politici, lo stesso Speranza ha invitato personalmente i consiglieri di minoranza Loris Michelini di Identità Civica e Francesca Laudicina della Lega, “perché – precisa – mi hanno sempre difeso e meritano rispetto”.

In qualità di referente dell’iniziativa, sostenuta a latere dal Comitato Udine Sicura, Speranza illustrerà le richieste da sottoporre alle forze dell’ordine e alle istituzioni. L’obiettivo è sollevare l’attenzione sulla situazione di degrado e insicurezza, tra violenza e spaccio, che si vive nei parchi pubblici e nella zona di Borgo Stazione.

“Dimostreremo che sarà una protesta tranquilla e pacifica”, rassicura Speranza, che si auspica di ottenere in futuro l’autorizzazione per organizzare un nuovo corteo, così come conseguito dalle associazioni Pro Palestina per la manifestazione del 14 ottobre. “Se ciò non dovesse avvenire – aggiunge -, allora organizzeremo una maratonina urbana, sempre per la sicurezza”. Durante il sit-in, infine, Speranza presenterà la nascita del gruppo “Sicurezza Urbana”, un “gruppo di amici” di cui si farà portavoce “per parlare e confrontarsi con le autorità locali”.