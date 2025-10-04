Manifestazioni ProPal, le dichiarazioni di Fedriga “infiammano” politica e Cgil

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non si sono fatte attendere le repliche dell’opposizione e della Cgil alle dichiarazioni del presidente della Regione. Parole di condanna sono arrivate da Movimento 5 Stelle e da Alleanza Verdi e Sinistra. Pure il sindacato non è stato morbido con Fedriga.

“Vorrei ricordare al presidente – afferma Elena Danielis, coordinatrice regionale dei 5 Stelle – che la vergogna è rendersi fiancheggiatori di un governo genocida, continuando a vendergli tecnologie militari che vengono impiegate per uccidere civili. La vergogna è non reagire quando un convoglio umanitario viene abbordato da un blocco navale illegale in acque internazionali – continua – è girarsi dall’altra parte e accampare scuse quando decine di migliaia di cittadini riempiono ogni giorno le piazze della tua regione per chiedere che le istituzioni locali e nazionali facciano la cosa giusta”.

Secondo la consigliera regionale Serena Pellegrino (Avs) “le dichiarazioni del presidente Fedriga sulle piazze che manifestano per la pace in Palestina e contro la nostra forza politica sono inqualificabili, estremiste e non degne di chi ricopre il ruolo di presidente della Regione. Non si può continuare ad accostare in modo strumentale e superficiale – prosegue – chi manifesta per la pace, chiedendo il rispetto del diritto internazionale e la fine di un genocidio, a posizioni antisemite o, peggio ancora, a sostegno di organizzazioni terroristiche”.

Anche la Cgil, con il suo segretario regionale Michele Piga, ha replicato a Fedriga: “Le nostre manifestazioni sono state ovunque pacifiche. Quanto all’accusa di antisemitismo, forse il presidente lo confonde con l’espressione dello sdegno di chi dice basta a una guerra che ha provocato già decine di migliaia di vittime, condannando in tal modo le sacrosante ragioni delle migliaia di persone che hanno democraticamente manifestato. Con una nota aggiuntiva di biasimo – conclude – per gli insegnanti e i genitori che ieri hanno deciso di partecipare con i loro figli alle manifestazioni organizzate a sostegno dello sciopero generale”.