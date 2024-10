Il manifesto “I commercianti non condividono scelte Giunta De Toni” esposto in via Mercatovecchio

Non si placano le polemiche da parte dei commercianti di Udine sulla chiusura di Piazza Garibaldi e l’ampliamento della ZTL. Anche l’associazione Amici di Via Mercato Vecchio si unisce alla protesta degli esercenti di Piazza XX Settembre che avevano manifestato il loro dissenso attraverso un cartello nelle vetrine, esprimendo la loro ferma opposizione alla chiusura di Piazza Garibaldi e all’implementazione della Zona a Traffico Limitato. Da oggi anche i negozi di via Mercatovecchio si uniscono elle esposizione del cartello “I commercianti non condividono le scelte di questa Giunta”. “È inaccettabile – scrive in una nota l’associazione Amici di Via Mercato Vecchio – che questa amministrazione sembri dedicarsi a politiche che, anziché sostenere i commercianti, i clienti e i fornitori, rischiano di danneggiarli gravemente.”