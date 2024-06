Un uomo di 59 anni è rimasto schiacciato questa mattina alla mano destra mentre, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, era impegnato nelle operazioni di movimentazione di una pressa. L’infortunio si è verificato alla cartiera di Ovaro.

L’operaio, del posto, è stato soccorso da personale sanitario del 118 ed elitrasportato all’ospedale di Pordenone. Non sarebbe in pericolo di vita.