Mano tesa della Regione per riqualificazione di via Sabbadini

“Le segnalazioni dei cittadini sulle situazioni di criticità nelle aree dell’ex Macello, dell’ex Frigo e dell’ex Safau a Udine richiedono attenzione e risposte tempestive”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Autonomie locali, Funzione pubblica, sicurezza e immigrazione Pierpaolo Roberti a margine della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura, garantendo il supporto regionale a partire dalle misure immediate individuate.

Sul lungo periodo, Roberti si è detto pronto a investire sulla riqualificazione di ex Frigorifero ed ex Macello, come richiesto sia dall’amministrazione, sia dai cittadini della zona.

Più complesso il percorso per la riqualificazione dell’ex Safau.