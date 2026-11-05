“Le segnalazioni dei cittadini sulle situazioni di criticità nelle aree dell’ex Macello, dell’ex Frigo e dell’ex Safau a Udine richiedono attenzione e risposte tempestive”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Autonomie locali, Funzione pubblica, sicurezza e immigrazione Pierpaolo Roberti a margine della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura, garantendo il supporto regionale a partire dalle misure immediate individuate.
Sul lungo periodo, Roberti si è detto pronto a investire sulla riqualificazione di ex Frigorifero ed ex Macello, come richiesto sia dall’amministrazione, sia dai cittadini della zona.
Più complesso il percorso per la riqualificazione dell’ex Safau.
Mano tesa della Regione per riqualificazione di via Sabbadini
“Le segnalazioni dei cittadini sulle situazioni di criticità nelle aree dell’ex Macello, dell’ex Frigo e dell’ex Safau a Udine richiedono attenzione e risposte tempestive”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Autonomie locali, Funzione pubblica, sicurezza e immigrazione Pierpaolo Roberti a margine della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura, garantendo il supporto regionale a partire dalle misure immediate individuate.