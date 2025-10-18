Manovra, sconto Irpef per un friulano su quattro

Il taglio di due punti dell’Irpef per il ceto medio deciso dal governo nella finanziaria del prossimo anno riguarda un cittadino del Friuli Venezia Giulia su quattro, circa 295mila contribuenti, che pagheranno fino a 440 euro in meno di Irpef all’anno.

E’ la stima del ricercatore dell’Ires FVG Alessandro Russo, sulla base dei dati delle dichiarazioni Irpef del 2024. Lo sconto fiscale, se confermato dal Parlamento, ridurrà l’aliquota dal 35 al 33 per cento per i redditi tra i 28 mila e i 50 mila euro.

Si tratta di circa 230mila persone, alle quali si devono aggiungere i quasi 64mila contribuenti che nel 2024 hanno dichiarano tra i 50mila e i 200mila euro. Per loro, il taglio di due punti sarà applicato ai redditi tra i 28mila e i 50mila euro. Saranno esclusi dallo sconto, invece, i più ricchi, vale a dire quelli che percepiscono oltre 200mila euro.

Facendo due conti, nelle tasche dei nostri contribuenti – per un terzo donne, per due terzi uomini – potrebbero restare complessivamente circa 80 milioni di euro.