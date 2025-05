Manuela Nardon nuova presidente Afds della provincia di Udine

È stata eletta dopo un’assemblea fiume al Polo Tomadini dell’ateneo friulano, la nuova presidente Provinciale dell’Afds di Udine. Inizialmente i candidati erano 4, Daniele Romano, Mauro Rosso, Manuela Nardon e Stefania Tusini. I due maschi hanno però ritirato la propria disponibilità poco prima del voto. Tra le 2 candidate rimanenti, i 285 votanti hanno poi indicato che Manuela Nardon – della sezione di Cussignacco – sarà alla guida delle sezioni friulane per i prossimi 4 anni.

Dopo il terremoto dello scorso marzo con le dimissioni dell’ex presidente Roberto Flora, quelle dei suoi tre vice e gli attriti con la direzione nazionale della Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue, l’assemblea ha discusso a lungo anche l’uscita da Fidas, come peraltro già avvenuto in passato. La proposta è stata inserita all’ordine del giorno e sarà votata nella prossima assemblea.

L’Afds, che conta oltre 51 mila iscritti in tutta la provincia, trova quindi un nuovo assetto da cui ripartire dopo il primo passo delle scorse settimane che aveva portato alla nomina dei consiglieri di zona provinciali. I valori sono sempre quelli che contraddistinguono l’Afds da 67 anni: solidarietà, senso di responsabilità, altruismo, impegno e dedizione, come ribadito dai numerosi interventi fatti durante l’animata discussione del pomeriggio.

In base alle riunioni di Zona svoltesi nell’ultimo mese sono stati indicati i componenti del consiglio direttivo, che è ora composto da Roberto Bruno per Canal del Ferro – Valcanale, Luigia Agostinis per Carnia Valli Degano e Pesarina e Sappada, Arno Pittino per Carnia Orientale, Mattia Pizzato per Collinare Nord, Mauro Rosso per Collinare Sud, Daniele Romano per Alto Torre, Manuela Nardon per Udine Ovest, Stefania Tusini per Udine Est, Roberto Cuccia per le sezioni Professionali, Simone Mazzoccoli per Carnia Val Tagliamento, Marco Rossi per le sezioni Studentesche, Fulvio Guido Aviani per Valli del Natisone, Rita Di Benedetto per Medio Torre, Moreno Papais per Risorgive e Sandra Piazza per Litoranea Occidentale. Le due zone mancanti, Centro Friuli e Litoranea Orientale, andranno a indicare il proprio rappresentante nelle prossime settimane.

Il collegio dei probi viri è composto ora da Roberto Arena della sezione di Godia, Germana Bruni di Udine città e Luca Campanotto di Rivignano. Quello dei revisori dei conti, invece, Salvatore Oliverio della sezione Artegna-Montenars, Antonio Locatelli di quella di Passons e Ivo Anastasino di quella di Reana del Rojale.

L’assemblea, infine, ha scelto la sede congressuale del 2026 votando tra le due candidate Fiumicello e Talmassons. Sarà quest’ultima a raccogliere il testimone da Gonars che il prossimo settembre ospiterà l’evento più importante dell’anno.