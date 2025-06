Manuela Nardon nuova presidente di un’Afds mai così divisa

GUARDA IL VIDEO L’Afds di Udine ha una nuova presidente, ma non sono mancate le tensioni nella giornata della sua elezione. L’assemblea riunitasi al polo universitario di via Tomadini ha scelto Manuela Nardon, proveniente dalla sezione di Cussignacco, come successore di Roberto Flora: sarà lei, forte dei 149 voti ricevuti contro i 101 della sfidante Stefania Tusini, a guidare le 193 sezioni e i 51mila iscritti friulani. Flora ha presieduto l’associazione per otto anni, fino alle dimissioni presentate a marzo scorso e anticipate di due mesi rispetto alla scadenza naturale. Proprio i motivi alla base della rinuncia all’incarico di Flora sono stati forieri di polemiche in seno all’assemblea: pomo della discordia una presunta mail che Flora – secondo quanto indicato da una decina di consiglieri dopo aver fatto richiesta di accesso agli atti a Roma – avrebbe inviato nell’aprile 2024 con una richiesta di candidatura a Fidas indicata con voto unanime dal consiglio direttivo dell’Afds, ma il Consiglio provinciale – sempre secondo quanto sostenuto dagli oppositori di Flora – non avrebbe mai espresso alcuna votazione a riguardo. A difendere l’ex presidente è stato il suo ex vice Marco Rossi, che ha evidenziato come le dimissioni siano arrivate per la spaccatura emersa in consiglio: quanto alla mail sopraccitata, Rossi ha sostenuto come la lettera risulti con una firma che non è quella di Flora. Il crescendo di tensioni ha portato anche a porre ai voti la possibile uscita di Afds da Fidas, decisione poi rinviata alla prossima assemblea che Nardon dovrà convocare entro 30 giorni. Intanto il nuovo consiglio direttivo di Afds è composto da Roberto Bruno, Luigia Agostinis, Arno Pittino, Mattia Pizzato, Mauro Rosso, Daniele Romano, Manuela Nardon, Stefania Tusini, Roberto Cuccia, Simone Mazzoccoli, Marco Rossi, Fulvio Guido Aviani, Rita Di Benedetto, Moreno Papais e Sandra Piazza. L’assemblea, infine, ha scelto Talmassons come sede congressuale del 2026.