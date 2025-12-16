Manutenzione alla condotta, 10 cittadini senz’acqua mercoledì

Saranno circa 10 mila i cittadini dell’intero territorio di San Giovanni al Natisone, di tutta Corno di Rosazzo tranne la frazione di Noax e di una dozzina di vie di Manzano a restare privi di rifornimento idrico nella giornata di mercoledì dalle 8.30 alle 18.30 a causa di un intervento di manutenzione su una condotta in via de Gasperi a Manzano da parte di Acquedotto Poiana. Lo comunica l’azienda, che avvisa anche che per le emergenze sarà comunque messa a disposizione della popolazione per l’intera durata della sospensione un’autobotte nel parcheggio della residenza per anziani di via della Stazione 70 a San Giovanni al Natisone. In caso di maltempo la manutenzione e la conseguente interruzione idrica saranno posticipate al primo giorno utile successivo.