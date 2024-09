8,3 milioni per la manutenzione dei corsi d’acqua in tutto il Fvg

“Abbiamo raddoppiato le risorse e l’entità dei contributi e con la pubblicazione di questo decreto andremo a finanziare, attraverso i Comuni, 106 interventi di manutenzione ordinaria ai corsi d’acqua in tutto il Friuli Venezia Giulia”. Lo ha detto oggi l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro commentando l’emanazione del decreto di approvazione della graduatoria relativa al bando 2024 per gli interventi di manutenzione ordinaria di competenza dei Comuni ai sensi della legge regionale che regola la “Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque”.

Come ha spiegato l’esponente della Giunta regionale, ammontano complessivamente a 8.346.000,69 euro le risorse a disposizione per la misura, mentre l’entità del contributo è passata da 40mila a 90mila euro come spesa massima per intervento. “Con i cambiamenti climatici in atto – ha aggiunto Scoccimarro – diventa fondamentale e prioritario per le Istituzioni pubbliche sostenere il più possibile questi interventi di manutenzione, in quanto rappresentano la prima strategia per mettere in sicurezza i corsi d’acqua e fare così prevenzione”. Si allega la tabella dei Comuni relativamente alla graduatoria degli interventi di manutenzione ordinaria.